Ubriaco e molesto in centro ad Ancona: polizia e sanitari per calmarlo, poi si scopre che è uno straniero con documenti non in regola

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri, su richiesta della locale Sala Operativa di Ancona, l'equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto in Piazza Cavour per aiutare il personale sanitario intervenuto per un uomo ubriaco e con atteggiamenti molesti.

Documenti non regolari

I presenti hanno tentato di ripristinare la calma e consentire l'attività dei sanitari. L’uomo, identificato com cittadino marocchino di 38 anni, è risultato non in regola con i documenti per la permanenza sul territorio nazionale ed è stato così invitato a presentarsi oggi al locale Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la sua posizione.