Ubriaco provoca 2 incidenti: andrà ai domiciliari La madre chiede scusa

ANCONA - Una volta uscito dall’ospedale, dovrà stare ai domiciliari fino all’inizio del processo, fissato per il 7 maggio. È quanto stabilito ieri dal giudice per Ermanno Piasente, il 28enne falconarese arrestato. Tre le imputazioni contestate al 28enne: fuga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni stradali gravissime. Quest’ultimo reato ha due aggravanti: la guida in stato d’ebbrezza e l’aver ferito più persone. La madre è andata in ospedale a scusarsi con le vittime.