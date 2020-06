Ancona, una notte di eccessi in centro. Un somalo ubriaco molesta due giovani amiche che passeggiano

ANCONA - A causa dell’alcol, sabato notte attorno alle 2, se la sono vista brutta due amiche, una 20enne di Camerano e una 28enne di Agugliano, che camminavano a piazza Cavour. Un 21enne di origine somala, completamente ubriaco e seduto su una panchina, ha iniziato a importunarle, tentando poi anche un approccio con la più giovane delle due. I carabinieri sono arrivati immediatamente e hanno bloccato lo straniero. Il giovane è stato sanzionato per ubriachezza molesta, ma sono in corso accertamenti da parte dei militari coordinati dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa per circoscrivere i fatti ed emettere altri eventuali provvedimenti dettati dal comportamento molesto tenuto dal somalo. © RIPRODUZIONE RISERVATA