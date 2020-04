Ancona, ubriaco maltratta un cane e manda all'ospedale un vigile: multa e denuncia

ANCONA - Il cane guaiva disperatamente così dure ragazze hanno deciso di chiamare una pattuglia della Polizia municipale di Ancona.

Quando i vigili sono arrivati sul posto hanno trovato un clochard straniero che teneva un cane appeso per il gunziaglio. L'uomo ha opposto resistenza, aggredendo i vigili e mandandone uno all'ospedale con un dito rotto. Gli agenti hanno sequestrato il cane e affidato il senzatetto alle cure del 118. Ma con una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, maltrattamenti di animali e una multa per ubriachezza molesta.

