Ubriaco litiga con lo zio si spoglia nudo e minaccia i poliziotti: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In un primo momento ha cercato lo scontro con i poliziotti. Poi, è passato alle minacce di morte. Infine, ha improvvisato uno spogliarello, rimanendo completamente nudo. E anche senza vestiti avrebbe continuato ad inveire contro le divise. Alla fine, sono scattate le manette. In arresto, ieri notte, c’è finito un 24enne anconetano per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto in un appartamento di via Astagno, dove abita il giovane assieme allo zio. Proprio quest’ultimo, attorno alle 2 di giovedì, ha chiamato il 113 per chiedere aiuto alla polizia. La segnalazione è scattata dopo l’ennesimo litigio intrapreso con il nipote, visibilmente in preda ai fumi dell’alcool, derivati probabilmente dai festeggiamenti per il primo maggio. Il giudice Alberto Pallucchini ha convalidato l’arresto scattato per resistenza a pubblico ufficiale e rimesso il 24enne in libertà, con il divieto di avvicinamento alla casa di via Astagno e allo zio.