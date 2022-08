ANCONA - L’allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza da alcuni passanti. Avevano visto la sagoma di un uomo, apparentemente privo di sensi, tra le siepi di corso Carlo Alberto, all’altezza della chiesa dei Salesiani.

Quando i soccorritori della Croce Gialla sono arrivati non hanno trovato un paziente in fin di vita, ma un uomo che dormiva, cercando di smaltire i postumi della sbornia. Lo hanno provato a svegliare per vagliare le sue condizioni di salute. Non è stato molto contento: «Non mi toccate e non vi avvicinate, io sono il futuro presidente del Perù». Poi si è alzato, ha provato a camminare e si è allontanato in direzione Archi. Lo strampalato soccorso è andato in scena ieri mattina ed è finito con il ricovero dell’uomo, un cittadino di origine peruviana, al pronto soccorso di Torrette. Non è grave, doveva solamente smaltire la sbornia causata dai drink ingurgitati durante la notte. Drink che inevitabilmente gli hanno fatto credere di poter diventare il futuro presidente del suo paese d’origine. Ambizioni alte. Come del resto lo erano state quelle dei personaggi e supereroi passati negli ultimi anni in terra dorica: dagli Avengers, fino a Batman passando per Spongebob.

Gli avengers dorici

l primo illustre personaggio sopra le righe ha messo piede in città il 19 agosto del 2018. Un 23enne era stato fermato in corso Carlo Alberto mentre correva da un albero all’altro. Si credeva un mutante. Negli slip aveva 14 grammi di hashish: «La droga? Non è mia, ma del mio amico Wolverine» aveva detto alla polizia, rimediando una denuncia per spaccio. Qualche mese dopo, in piazza Ugo Bassi, era stato controllato un 29enne anconetano. Era ubriaco: «Lasciatemi stare, sono Batman» le parole alle forze dell’ordine. Neanche due settimane dopo, la polizia aveva trovato al porto un 25enne inglese vestito da Spiderman. Era triste perchè aveva «finito le ragnatele». Nel marzo del 2019 un 58enne crotonese non voleva andarsene dall’ospedale di Torrette, dove pretendeva di passare la notte: «Io sono Rambo e faccio come mi pare» la giustificazione detta agli agenti delle Volanti. Ad Ancona è capitato anche Sandokan, fermato alla stazione con una baionetta con la lama di 30 centimetri. L’arma era nascosta in una zaino: era stata prontamente sequestrata e la Tigre della Malesia si era beccata una denuncia a piede libero. Lo scorso gennaio un 35enne era stato soccorso dalla Croce Gialla lungo corso Garibaldi. Stava infastidendo i passanti proprio nella via principale dello shopping: «Io sono Spongebob e vengo da Bikini Bottom». Era stato ricoverato a Torrette. Ieri, l’aspirante presidente nazionale. Chissà quale prossimo personaggio illustre ospiterà la nostra città.