Ubriaco esce di strada col furgone e aggredisce i poliziotti: doppia denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Ieri poco dopo mezzanotte gli agenti delle Volanti e della Polizia stradale di Ancona, impegnati con i colleghi della Questura nel controllo del territorio durante la Notte bianca, sono intervenuti in piazza Pertini dove un albanese di 32 anni, in stato d’ebbrezza, ha perso il controllo del furgone che guidava andando a sbattere contro i paletti di ferro che delimitano il marciapiedi dal lato opposto della carreggiata, danneggiando il mezzo ed i paletti.L’uomo, in regola con le norme sul soggiorno, è stato fermato dai poliziotti e controllato. Ha cominciato a offendere gli agenti tentando di aggredirli fisicamente con spintoni per allontanarsi. Nel corso degli accertamenti, è emerso che aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al quello consentito.L’albanese è stato denunciato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.