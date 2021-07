Ubriaco fugge dal Pronto soccorso con una sedia a rotelle in mezzo al traffico

ANCONA - Scappa dall’ospedale di Torrette con la sedia a rotelle viene ripreso in via Esino. Era finito all’ospedale in preda ai fumi dell’alcool e senza dubbio era anche convinto che il personale medico gli avrebbe dato un immediato accesso al pronto soccorso e invece si è ritrovato seduto sopra una sedia a rotelle in attesa del proprio turno. Una attesa snervante al punto tale che l’uomo, un moldavo di 43 anni una volta uscito dal pronto soccorso ha imboccato aiutandosi con le mani sempre seduto sulla sedia a rotelle, via Conca passando in mezzo al traffico compreso quello dei mezzi pesanti per poi imboccare via Esino. Si è fermato quando è cominciata la salita. L'uomo, e la sedia a rotelle, sono stati recuperati da un mezzo della Croce Gialla di Ancona.

