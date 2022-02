Ubriaco fradicio si alza e casca continuamente: portato all'ospedale con una ferita alla testa

ANCONA - E’ caduto in terra, si è alzato ed è caduto nuovamente e forse sarebbe andato avanti chissà per quanto tempo ma la fortuna di un cittadino 26 enne originario del Bangladesh è stata quella che in zona si è trovata a passare una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri. Il fatto è accaduto nella notte compresa tra martedì e mercoledì in piazza Ugo Bassi. A tradire la stabilità dell’uomo la quantità di alcool che aveva ingerito con il 26enne che nonostante le ferite al capo era fermamente convinto di poter arrivare a casa. Ma in quelle condizioni l’uomo non era in grado di mettere assieme tre passi uno di seguito all’altro. Per tale motivo sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura.

