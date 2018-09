Ubriaco finisce contro un albero, â€‹scappa e lascia i suoi amici a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ubriaco alla guida, finisce con l’auto in mezzo alla rotatoria dell’Uci Cinema e poi scappa con la fidanzata, lasciando sul posto gli amici. E’ accaduto lunedì sera alla Baraccola. Una Fiat Punto con cinque persone a bordo, guidata da un 44enne peruviano residente ad Ancona, attorno alle 22 è piombata a tutta velocità sulla rotatoria di via Primo Maggio, danneggiando il cordolo e finendo contro un albero. Il conducente e la fidanzata di 42 anni si sono dati alla fuga. Sono tornati indietro quando hanno visto arrivare la polizia stradale. Il 44enne, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per eccesso di velocità. auto sotto sequestro.