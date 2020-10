Ubriaco va in discesa a tutta velocità e attraversa la Flaminia: travolto da un bus

ANCONA - Aveva bevuto troppo e nonostante questo aveva affrontato la discesa di via Berti a tutta velocità in bicicletta. Mossa molto rischiosa e pericolosa tanto che un autobus che procedeva sulla Flaminia nonostate la frenata l'ha travolto. Per fortuna il bus stava andando piano: sul posto la Croce Gialla, l'automedica e anche una pattuglia della polizia municipale con il 40enne portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

