ANCONA - Ubriaco, prima si aggira al Piano dando fastidio ai passanti. Poi cambia zona e agli Archi brandisce una bottiglia di vetro, minacciando tutti. L’allarme lanciato dai passanti è terminato con l’arrivo in via Marconi di una pattuglia delle Volanti. L’uomo, un somalo di 28 anni, è stato fermato e multato dalla polizia per ubriachezza molesta.

La pattuglia è intervenuta nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima dell’una, dopo una raffica di segnalazioni arrivate al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. I passanti, infatti, erano stati infastiditi dall’atteggiamento molesto del somalo, palesemente ubriaco. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno preso contatti con chi aveva segnalato l’allarme. Questi hanno riferito che l’uomo, in palese stato di ubriachezza, blaterava frasi senza senso in una lingua a loro incomprensibile mentre aveva in mano una bottiglia di vetro.

Rintracciato ed identificato il somalo, già noto agli uffici di via Gervasoni, si è presentato agli agenti con uno stato psicofisico alterato: faceva difficoltà a camminare e a comunicare con un tono di voce consono. Gli agenti lo hanno disarmato e poi chiamato il 118, per far trasportare il 28enne all’ospedale di Torrette. Lo straniero è stato multato per ubriachezza molesta, ma anche denunciato: pendente aveva un Daspo urbano emesso dal questore.