Ha bevuto, causa incidente e insulta i carabinieri: rimedia una doppia denuncia

ANCONA – Ubriaco è coinvolto in un incidente e poi insulta i carabinieri: addio alla patente e denuncia.Si tratta di un 30enne anconetano residente a Falconara, fermato la scorsa notte dopo un incidente in via Flaminia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Non è l’unico ubriaco ad essere incappato nei controlli dei carabinieri: addio patente anche per un 23enne ed un altro 30enne.