Ubriaco assale i passeggeri sul treno e aggredisce i poliziotti: arrestato

ANCONA – Visibilmente ubriaco, prima è aggressivo e molesto con passeggeri e personale del treno, poi sfoga la sua furia contro gli agenti della Polfer, ma il raptus finisce in cella. Viaggiava a bordo del treno FB 8823 delle ore 21.45 di ieri, proveniente da Milano in evidente stato di ubriachezza, sfociato in atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti degli altri viaggiatori e del personale, tali da indurre quest’ultimi a richiedere l’intervento della polizia ferroviaria. Forse proprio la vista degli uomini in divisa ha scatenato la reazione scomposta di un 42enne residente nel milanese, che si è scagliato verso di loro con calci e pugni provocandogli lesioni guaribili in 5 giorni.Nella foga l’uomo ha anche perso l’equilibrio scivolando pericolosamente tra il marciapiede e le ruote del treno opportunamente fermo in attesa della conclusione dell’intervento. Accompagnato a fatica negli Uffici della Polfer, ha continuato ad inveire e minacciare gli agenti prendendo di mira anche gli arredi danneggiando porte e finestre. E’ stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza, rifiuto delle generalità, danneggiamento, lesioni.