Ubriaco allunga le mani sulle clienti picchiato e cacciato dal Bingo sanguinante

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allontanato dal Bingo e preso a pugni perché infastidiva i clienti e allungava le mani con le donne. Quando i soccorritori del 118 e la polizia sono arrivati, l’hanno trovato seduto a terra, in un angolo, sanguinante, scosso per i colpi ricevuti ma anche per l’alcol in circolo: a prima vista, non era esattamente sobrio. Strane circostanze. Singolare è anche il fatto che, una volta accompagnato al pronto soccorso di Torrette da un’ambulanza della Croce Rossa, è scappato prima di essere visitato dal medico di turno.