Ubriaco, aggredisce con calci e pugni i poliziotti: 40enne arrestato

ANCONA - Iera sera intorno alle 19.30, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona sono intervenuti nei pressi del varco portuale denominato Repubblica, dove era stato segnalato un soggetto che, in evidente stato di ebbrezza, disturbava la clientela di un bar sito nelle vicinanze. Nell'occasione gli agenti individuavano subito l'uomo che all'atto del controllo, rifiutava di fornire le proprie generalità inveendo, dapprima, contro gli operanti e, subito dopo, aggredendoli fisicamente con calci e pugni. Una volta fermato, C.F. , 40 anni, con alcuni precedenti per droga e reati contro la persona, residente nella provincia di Teramo è stato tratto in arresto.