Ubriachi al volante, hashish e coltello: raffica di multe e denunce

ANCONA – Alcol alla guida, stupefacenti e armi: week end movimentato per i carabinieri di Ancona.A Fabriano i militari hanno denunciato in stato di libertà un giovane del luogo, classe ‘99 che, controllo in via Buozzi, è stato trovato in possesso di uno spinello e 14 grammi di hashish. Ritirata la patente di guida ad un fabrianese di 41 anni che, controllato in via Dante, è stato trovato alla guida della propria autovettura, una Alfa 156, in stato di ebbrezza alcoolica con valore inferiore a 0,8 g/l e superiore a 0,5 g/l. Allo stesso è stata contestata sanzione amministrativa da euro 544.A Senigallia due persone denunciate e altrettante segnalate per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. I denunciati sono un senigalliese 44enne, responsabile del reato di porto non giustificato di oggetti atti ad offendere e di 19enne residente nella provincia di Pesaro-Urbino, colto alla guida della propria auto sotto l’influenza dell’alcool. Nel centro città, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intorno a mezzogiorno di sabato, hanno fermato sul lungomare Mameli un’Audi A3. Durante il controllo, l’uomo ha nascosto qualcosa sotto il proprio sedile. L’immediata ispezione ha consentito ai militari di rinvenire un coltello a serramanico con lama lunga 10 cm. Alle 4 di domenica notte, in località Cesano, un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile, ha fermato sulla via Adriatica Nord, una BMW 118. Alla guida un 19enne residente nella Provincia di Pesaro che, sottoposto al test con l’etilometro in dotazione, ha rivelato una positività con tasso dell’1,61 gr/lt. Al giovane, denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcool, è stata anche ritirata la patente di guida per i provvedimenti di competenza del Prefetto.Due persone sono state controllate dai Carabinieri a Senigallia sabato sera e trovate in possesso di modici quantitativi di “fumo” per uso personale non terapeutico. Il primo, un 50enne del luogo, noto alle forze di polizia, è stato controllato da una pattuglia nel pomeriggio sul lungomare Mameli e trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. Un’altra pattuglia ha controllato due giovani a bordo di un ciclomotore in via Cellini nei pressi della rotatoria dell’Ospedale. Uno dei due, appena 18enne, è stato trovato in possesso di un piccolo involucro di cellophane contenente due grammi e mezzo di hashish. I due saranno segnalati al Prefetto per i provvedimenti di competenza per l’uso non terapeutico di sostanza stupefacente. Ad Ancona i militari hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, un 27enne, residente a Lucera. Lo stesso controllato in questa via Marconi alla guida di un’autovettura Volkswagen Golf, risultava positivo alle misurazioni effettuate con l’apparato etilometrico in dotazione (tasso 1,44).