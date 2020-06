Ubriachi in piazza Pertini: uno portato in ospedale, l’altro fermato

ANCONA - Da segnalare due episodi che potevano diventare tragedie. Il primo a Torrette in via Musone dove un moldavo ha lasciato una padella sul fuoco e poi si è addormentato. Lintervento dei Vigili del Fuoco oltre alla Croce Gialla di Ancona ha messo in sicurezza l’appartamento. Il secondo ha visto protagonisti una coppia di ubriachi che erano privi di sensi stesi sopra una panchina: uno è finito in ospedale e l’altro è stato preso in consegna dai carabinieri. Li hanno visti privi di sensi nei pressi di Largo Donatori del Sangue a due passi da piazza Pertini e in tanti hanno pensato ad un malore legato al consumo di sostanze stupefacenti. E invece i due, una coppia di romeni già noti alle forze dell’ordine avevano persi i sensi a causa di un abuso di sostanze alcoliche.

LEGGI ANCHE:

Proseguono i lavori per la costruzione di una rampa provvisoria sulla Ss 76 a Jesi in corrispondenza del sottopasso danneggiato da un mezzo pesante

© RIPRODUZIONE RISERVATA