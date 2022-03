Ubriachi al Piano, si arrabbiano col barista che gli nega da bere: uno aggredisce i poliziotti, denunciato

ANCONA - Ubriachi al Piano, l'emergenza resta malgrado la recente ordinanza. Proprio al Piano, intorno alle due di notte, sono intervenute le Volanti in seguito alla segnalazione di due persone moleste presso un esercizio commerciale di via Marconi, che pretendevano insistentemente di consumare bevande alcoliche pur essendo in evidente stato di ubriachezza. Vista la situazione, il titolare opportunamente li invitava ad allontanarsi dal locale ed effettuava la segnalazione al 112.

Giunti sul posto, poco lontano dal predetto esercizio commerciale gli operatori rintracciavano i soggetti, due trentenni di nazionalità somala: uno dei due risultava collaborativo con gli Agenti, l'altro strava riluttante alle richieste degli operatori di esibire un documento di riconoscimento, riferendo frasi sconnesse e cercando anche di eludere il controllo, tentando invano di spintonare gli Agenti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, nonché sanzionato per ubriachezza molesta.

