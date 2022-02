Completamente ubriachi al mattino insultano e minacciano tutti in centro: scatta il Daspo Urbano

ANCONA - Completamente ubriachi al mattino insultano e miacciano tutti in centro: scatta il Daspo Urbano. I poliziotti sono accorsi su ricghiesta di alcuni passanti: giunti sul posto fanno trovato due italiani, completamente ubriachi, pur essendo ancora tarda mattinata, che alla vista degli Agenti cominciavano a rivolgere loro pesanti ingiurie e minacce. I due individui, rispettivamente del 1967 e del 1972, assumevano un atteggiamento oppositivo anche nei confronti del personale, rifiutandosi di fornire documenti e di indossare i dispositivi di protezione contro il diffondersi della pandemia, profferendo verso i Poliziotti e il Governo offese ed ingiurie, nonché minacciando gli operatori ed i familiari degli stessi. Con grande pazienza e professionalità i poliziotti sono riusciti a portare i soggetti in ufficio, dove venivano denunciati per i reati di minacce, oltraggio, rifiuto di dare le proprie generalità, nonché sanzionati per violazione delle norme anticovid e ubriachezza molesta.

Il Questore di Ancona ha firmato nei loro confronti due provvedimenti D.Ac.Ur. (Daspo urbano) su istruttoria della Divisione Anticrimine, per i fatti turbolenti avvenuti in Piazza Ugo Bassi, con divieto degli stessi di accedere per un anno alla medesima Piazza e frequentare e stazionare nei pressi di tutti gli esercizi commerciali siti in loco.

