Completamente ubriaca minaccia e insulta i poliziotti, poi sferra un pugno ad un agente: arrestata ad Ancona

ANCONA - Camminava in mezzo alla strada, completamente ubriaca, urlando e insultando chiunque passava. Talmente fuori controllo da aggredire anche i poliziotti arrivati sul posto dopo le numerose segnalazioni: per questo motivo è stata arrestata e multata per ubriachezza.

È accaduto la notte scorsa in via Raffaello Sanzio ad Ancona: i residenti della zona hanno chiamato la Polizia per segnalare la presenza in strada di una donna completamente ubriaca che urlava e inveiva contro chiunque. La Squadra volante, arrivata sul posto, ha subito avvicinato la 48enne conosciuta e con numerosi precedenti che si è rifiutata di farsi identificare, insultando e minacciando gli agenti.

La donna, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, continuava a dare in escandescenza tanto da indurre i poliziotti ad accompagnarla in Questura. Ma non è servito. La 48enne infatti ha continuato ad essere aggressiva, insultando e minacciando di morte i presenti negli uffici: alla fine, fuori controllo, ha colpito un agente in pieno volto, procurandogli ferite guaribili in 5 giorni.

Per questo motivo la donna è stata arrestata per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità: è stata anche sanzionata per il reato di ubriachezza. L'arresto è stato convalidato nelle scorse ore con applicazione della misura dell’obbligo di dimora, divieto di uscire nelle ore notturne, ed obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

