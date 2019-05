S'ubriaca per la delusione d'amore, passante la filma: picchiato

di Stefano Rispoli

ANCONA - Il paparazzo per caso ha rischiato di pagare a caro prezzo i suoi scatti indiscreti. Quando ha visto quella ragazza dare in escandescenze alla stazione, in lacrime e ubriaca, deve aver pensato: «Chissà quanti like ricevo se pubblico il video su Facebook». Così, ha afferrato il cellulare e si è messo a fare foto e riprese mentre la giovane, che a stento si reggeva in piedi dai drink tracannati, dava show in piazza Rosselli.Peccato che il fratello, giunto in suo aiuto con la madre, si sia accorto di tutto. Si è avvicinato con fare minaccioso al passante troppo curioso, l’ha afferrato per il collo e l’ha sbattuto contro il muro. «Devi farti gli affari tuoi», gli ha urlato, pretendendo che venisse cancellato quel video compromettente.