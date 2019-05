Turisti con il camper aggrediti dai clochard stranieri nel parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non porteranno a casa un bel ricordo di Ancona i due camperisti moglie e marito che l’altro giorno sono stati quasi aggrediti da un gruppo di extracomunitari che dormivano beatamente sotto gli alberi nel bel mezzo di una aiuola. Il fatto è accaduto nell’area di sosta e scarico delle acque chiare e scure dei camper alla Baraccola nei pressi del Auchan. Un punto strategico per tutti i camperisti in transito, anche per il fatto che è possibile effettuare il carico dell’acqua. La coppia di mezza età proveniente dalla Svizzera era diretta al porto di Ancona destinazione Grecia. Arrivati nel piazzale il conducente del camper ha chiesto informazioni circa la distanza dal porto per poi avvicinarsi con il mezzo per effettuare le operazioni di scarico e carico delle acque. Tutto questo movimento ha finito con l’innervosire alcuni nordafricani che dormivano sotto delle piante. In pochi minuti il gruppetto di tre persone ha raggiunto la fontanella ed ha iniziato ad urlare all’indirizzo della donna che in preda al panico è risalita sul camper. Uno dei tre ha poi strappato il tubo dell’acqua per il riempimento del serbatoio. A quel punto la coppia è scappata.