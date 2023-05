ANCONA - C’è chi ha pensato a un ladro, chi allo scherzo di qualche ragazzino. Invece era un turista inglese che, ubriaco in piena notte, si è messo a suonare ai citofoni di un palazzo di via Montegrappa, forse per chiedere ospitalità. Nel dubbio, diversi inquilini, svegliati di soprassalto, hanno chiamato il Nue 112.

Tuttavia, i giri di perlustrazione delle forze dell’ordine all’interno del condominio non hanno dato esito: non c’era nessuno per le scale o sui terrazzi. Solo successivamente i poliziotti hanno capito di chi si trattava: era il balordo che, non sapendo dove andare a dormire e non ricevendo risposta da nessuno, ha pensato bene di trovare riparo all’interno di un’auto parcheggiata sulla strada, con gli sportelli aperti.

A fare la scoperta è stata la proprietaria della macchina che, ieri mattina, ha subito contattato la polizia quando ha visto quello sconosciuto ancora in preda ad una sbornia da paura. Era seminudo, indossava soltanto un paio di slip. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno provveduto a identificare il turista, poi accompagnato dal 118 all’ospedale per ricevere assistenza.

I poliziotti l’hanno multato per ubriachezza, ma non sono scattati altri provvedimenti perché non sono emersi segni di effrazione sull’auto: probabilmente la proprietaria aveva dimenticato di chiudere le serrature. Allarme rientrato, dunque, ma certo l’altra notte non è stata delle più rilassanti per le famigliedel palazzo di via Montegrappa, svegliate attorno alle 4 dal gracchiare continuo del citofono.