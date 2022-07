La turista si ferisce alla gamba sulla spiaggia di San Michele: i soccorsi arrivano dal mare

SIROLO – L'idroambulanza della Croce Rossa, con la squadra Opsa di Ancona, ha soccorso nel pomeriggio un turista che si è ferita accidentalmente a una gamba mentre si trovava sulla spiaggia di San Michele. I soccorritori, arrivati in spiaggia, hanno stabilizzato il paziente che è stato poi caricato sull'idroambulabza grazie al Dag (Dispositivo di galleggiamento) e trasportato poi al porto di Numana dove ad attenderlo c'era un ambulanza inviata dal 118. Il turista è stato poi accompagnato al pronto soccorso di Osimo in codice giallo. L'intervento è avvenuto in collaborazione con i guardaspiaggia e in coordinamento con la Guardia costiera.