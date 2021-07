Cade e si infortuna sullo stradello: in soccorso della turista arrivano i carabinieri forestali a cavallo

ANCONA - Cade lungo lo stradello che conduce alla spiaggia di San Michele: task force per soccorrere una 73enne di Bologna, in vacanza a Sirolo. Per trasferire la donna in ospedale sono intervenuti i carabinieri forestali a cavallo, un equipaggio della Croce Azzurra di Sirolo e il personale dell’idroambulanza della Croce Rossa. A supporto, un bagnino, l’associazione nazionale dei carabinieri e un medico in vacanza. La turista si è procurata una frattura alla caviglia destra, mentre stava percorrendo il sentiero che dal camping Internazionale porta alla spiaggia di San Michele. L’intervento è scattato attorno alle 11, quando è stato lanciato l’allarme per la rovinosa caduta della bolognese, avvenuta a metà percorso.

