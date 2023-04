ANCONA - «Ce ne vorrebbero tre di locali per dare risposta a tutte le richieste che abbiamo avuto per Pasqua e Pasquetta» afferma Ezio Giacchetti dell’omonimo ristorante. Nonostante le condizioni del tempo e le temperature non siano esattamente quelle ideali per fare una passeggiata al mare, Portonovo resta una delle mete preferite per il pranzo di Pasqua. E non soltanto degli anconetani.

Le difficoltà

Intanto, però, gli operatori si stanno anche preparando per l’estate, trovando in alcuni casi ancora qualche difficoltà nel reperimento del personale, mentre, soprattutto sul lato molo, attendono che il Comune si decida finalmente a mettere mano alla spiaggia. «Per queste festività non ci possiamo certo lamentare – dice Giacchetti -. Abbiamo tutti i tavoli prenotati già da una ventina di giorni. Molti sono clienti abituali, ma c’è anche parecchia gente di fuori». Cosa confermata da Marcello Nicolini del ristorante Il Laghetto: «Siamo al completo fino a domani sera. Molti di quelli che hanno prenotato sono turisti. Un ottimo segnale per la stagione che verrà». L’unico rammarico è che l’aria fredda non consente ancora di apparecchiare fuori. «Per Pasqua siamo pieni e siamo stati anche costretti a dire no a qualcuno – fa sapere Maurizio Sonnino del ristorante La Capannina -. Purtroppo il clima non ci permette di far accomodare i clienti fuori e dentro la capienza non è enorme».

Verso l'estate

Quanto al personale, per questi giorni sono tutti a posto, ma non lo stesso si può dire per la stagione estiva, che per altro si preannuncia molto positiva. «Noi qui siamo tra quelli che abbiamo più ombrelloni – riferisce Sonnino – eppure non riusciremo a soddisfare le richieste di tutti. Gli ombrelloni stagionali è già da un pezzo che sono tutti prenotati. È la prima cosa a cui pensa la gente dopo Natale». Gli operatori, invece, la prima cosa a cui pensano è completare l’organico. Ma dopo mesi di ricerche ci sono ancora delle caselle rimaste vuote. «In particolare non riusciamo a reperire parcheggiatori e addetti alla spiaggia – riferisce Sonnnino -. Stiamo facendo l’impossibile per trovarli. Siamo anche disposti a prendere persone alla prima esperienza, formarle e pagarle molto bene. Ma non si fa vivo lo stesso nessuno. È una cosa assurda». Ancor più del personale, però, affinché la stagione sia buona, è importante avere una spiaggia accogliente. Da questo punto di vista sul lato torre gli operatori sono abbastanza tranquilli. «Qui abbiamo una spiaggia più che invidiabile - sostengono Giacchetti e Sonnino -, di materiale ce n’è parecchio e ha resistito bene anche alle ultime mareggiate». La necessità del ripascimento è invece maggiormente sentita sul lato molo. «Il Comune ha la sua programmazione, ma quest’anno è stato promesso il ripascimento e aspettiamo che lo facciano – afferma Nicolini -. Di certo la spiaggia ha bisogno di essere sistemata. Tanto più è comoda e fruibile, tanto meglio è per tutti».