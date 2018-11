Nel tugurio tra droga e violenza c'era pure un deposito di abiti griffati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non era solo una centrale dello spaccio, un tugurio fetido dove si preparavano e si consumavano droghe come fossero caramelle. Non era solo una topaia puzzolente dove il “Boss” attirava la ventiduenne regalandole coca ed eroina e quando poi era sufficientemente stordita le saltava sopra stuprandola senza pietà. In quel covo di pusher nigeriani tra via Pergolesi e via Marchetti, tra rifiuti, cibo putrefatto, muri scrostati e umidità, gli agenti della Squadra mobile di Ancona hanno scoperto pure una stanza piena di abiti e di oggetti griffati.