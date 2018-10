Truffatore dello specchietto prende a pugni la vittima: denunciato

di Federica Serfilippi

ANCONA «Fate presto, venite, sono stato picchiato». La richiesta d’aiuto inoltrata domenica pomeriggio da un 66enne anconetano non raccontava solamente i pugni ricevuti in pieno volto da un automobilista sconosciuto, ma anche un tentativo di truffa subito con la solita scusa dello specchietto rotto. Un inganno inscenato, quello del finto danneggiamento, per cercare di racimolare qualche soldo dalla vittima prescelta. Questa volta, però, al truffatore è andata male. A metterlo nei guai è stato un preciso identikit fornito dal 66enne e poi rielaborato dalle Volanti della questura.Sono stati proprio gli agenti guidati dal vice questore Cinzia Nicolini a dare la caccia all’imbroglione violento e a stanarlo. L’uomo è stato identificato in un 31enne anconetano, conosciuto per problemi legati alla dipendenza da droga.