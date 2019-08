La truffa dello specchietto non riesce: si arrabbia e le strappa il portafogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tenta di far sganciare 250 euro a una studentessa con la truffa dello specchietto. Lei si oppone, minaccia di chiamare le forze dell’ordine e scatena la reazione del farabutto. Appena vede il portafoglio, strappa 30 euro dalle mani della vittima e scappa a bordo di un’auto.È quanto accaduto venerdì pomeriggio all’incrocio tra via Matteotti e via Volturno. Nelle grinfie del truffatore c’è finita una ragazza anconetana di 20 anni che ha subito sporto denuncia ai carabinieri per cercare di firmare le malefatte del bandito. È stato descritto come un uomo sulla trentina, media statura, brizzolato e con l’accento meridionale. Si muoverebbe per la città a bordo di una Bmw Serie 1 a cinque porte con uno specchietto danneggiato appositamente per trarre in inganno gli automobilisti.