ANCONA - Mille euro di acconto ma il cucciolo di razza non arriva mai: padre e figlio nei guai per truffa. Sono stati i carabinieri di Ancona a denunciare per truffa in concorso padre e figlio (61 e 34 anni) originari della provincia di Bari.

L'indagine è partita dalla querela di una 47enne anconetana che aveva concordato l'acquisto di un cane di razza per la cifra di 2.500 euro, consegnando ai due una di mille euro tramite mediante bonifico bancario. Ma il cucciolo non è è mai visto e l'acconto non è mai tornato in dietro.

