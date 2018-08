Truffa del falso incidente: la nonnina consegna i gioielli e poi si sente male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scopre di essere stata truffata da un falso avvocato e si sente male. Vittima un’anziana di 86 anni che, dopo l’allarme scoccato alla centrale operativa del 118, è stata soccorsa dalla Croce Gialla di Ancona.È successo nel pomeriggio di ieri in via Cadorna, quartiere Adriatico. L’anziana era nella sua abitazione quando è stata raggiunta da una telefonata. All’altro capo del filo, un uomo che si è qualificato come avvocato. «Suo figlio ha avuto un incidente e siccome non ha la copertura assicurativa, è necessario pagarla». Non avendo contante, la donna ha consegnato alcuni gioielli che teneva nel comodino della camera da letto. Una volta uscito il truffatore, l’anziana ha telefonato al figlio, il quale è cascato dalla nuvole dicendole che era con gli amici e che non aveva avuto alcun incidente. È stato a questo punto che la donna ha accusato il leggero malore.