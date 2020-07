Ancona, mail dirottate per incassare i soldi dei pannelli fotovoltaici. Schiavoni truffato, hacker a giudizio

ANCONA Mail dirottate, bonifici intercettati e scambi di persona sul web. Sembrano gli ingredienti per condire un film thriller, sono invece gli aspetti del processo finito ieri pomeriggio davanti al giudice Alberto Pallucchini. Persona offesa è Claudio Schiavoni, presidente di Confidustria Marche e all’epoca dei fatti (nel 2013) amministratore delegato di Photon Energy, azienda specializzata nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Imputata è un’imprenditrice belga, accusata di truffa aggravata per – dice la procura – aver ricevuto in maniera illegittima i soldi della ditta marchigiana destinati all’acquisto di una partita di pannelli fotovoltaici.

Soldi che, in teoria, dovevano finire su un conto corrente di una società cinese, fornitrice dei dispositivi, ma che in realtà sono stati dirottati su un’azienda con sede legale a Cipro, riconducibile proprio alla belga, residente in Inghilterra.



Ma andiamo con ordine: la vicenda inizia quando la Photon decide di acquistare pannelli fotovoltaici – destinati a un cliente – per un importo complessivo di circa 400 mila euro. Per ottenerli, l’azienda di Schiavoni si rivolge a una società cinese con cui aveva già avuto contatti in precedenza. Partono le contrattazioni e viene effettuata la richiesta dell’ordine per portare i dispositivi in Italia. Tutto avviene per mail. La truffa si affaccia quando le conversazioni – sostiene la procura – tra una ditta e l’altra vengono intercettate da un hacker. Dunque, l’azienda Photon inizia ad interfacciarsi con un impostore che si finge referente della ditta cinese. E si finge orientale anche quando arriva il momento di indicare l’Iban per veicolare i soldi sul conto corrente. Vengono fatti tre bonifici, sulla carta destinati alla ditta fornitrice dei pannelli, in realtà indirizzati alla società di Cipro. È stata la segretaria della Photon, ieri testimone assieme a Schiavoni, ad accorgersi dell’inghippo dopo aver chiamato i cinesi che non avevano ricevuto ancora nulla. Due bonifici (uno del valore di 250 mila euro e l’altro di 85) sono stati bloccati in tempo. Una transazione da 80 mila euro è andata a buon fine. A risalire alle operazioni finanziarie e alla destinazione finale dei soldi è stata un’unità speciale cipriota, specializzata nelle operazioni di riciclaggio internazionale. Schiavoni è parte civile con l’avvocato Giacomo Curzi, la belga è difesa d’ufficio dal legale Pietro Sgarbi. La sentenza dovrebbe essere emessa il 4 settembre dopo l’audizione di un ultimo testimone.

