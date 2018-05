Trovato sanguinante in strada denuncia: «Aggredito senza motivo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha raccontato di essere stato aggredito da alcune persone che gli avrebbero strappato anche la camicia per poi picchiarlo senza un valido motivo. Protagonista dell'intera vicenda un 21enne originario del Benin che l'altra sera è stato soccorso dai volontari della Croce Gialla di Ancona lungo corso Carlo Alberto. Ai militi il giovane ha raccontato di essere stato aggredito e di aver ricevuto una botta al capo. La riprova di quanto raccontato una ferita di modesta entità presente alla base dell'orecchio. Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri. L'africano in codice verde è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette per ulteriori accertamenti.