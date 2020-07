Trovato nudo davanti alla stazione: «Chiuso in hotel, mi sono buttato»

ANCONA - « Mi sono lanciato dalla finestra perché mi avevano chiuso dentro la stanza di un albergo». Lo ha detto un anconetano di 77 anni ai soccorritori che lo hanno trovato completamente nudo in piazza Rosselli, davanti a un albergo, intorno alle 4 di ieri mattina. Sul posto le ambulanze del 118, della Croce Rossa e i carabinieri che dovranno ora ricostruire che cosa sia accaduto. L’uomo aveva diverse fratture e sospette lesioni interne; è grave ma non in pericolo di vita. Le ferite sono compatibili con il suo racconto: si sarebbe lanciato, da diversi metri di altezza, da uno dei palazzi di piazza Rosselli, sul lato opposto allo scalo ferroviario.

