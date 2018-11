Trovato morto con la testa in un sacchetto Vittima un 57enne. Scoperta choc del fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Trovato morto con un sacchetto sulla testa. Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato trovato nella sua abitazione in via della Montagnola ad Ancona con la testa avvolta in un sacchetto di plastica, sigillato con del nastro adesivo. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un suicidio. A scoprire il corpo è stato un fratello, che abita nello stesso stabile, dove si trova anche la sede dell'attività di famiglia, un salumificio con annesso spaccio. Sul luogo è intervenuta la polizia. Sono in corso i rilievi della scientifica.