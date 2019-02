Non rispondeva ai parenti lo trovano morto nel bagno stroncato da malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non risponde ai parenti che lo trovano senza vita in bagno dove forse si era recato per un malore. Dramma ieri mattina in un appartamento di via Isonzo non distante dall’incrocio con via Rodi dove un uomo di 82 anni. L’anziano è stato trovato privo di vita nel bagno di casa. A richiedere l’intervento del 118 qualche minuto prima delle 8 ieri mattina i familiari di questa persona. Sul posto oltre all’automedica è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Nonostante la tempestività dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe a qualche ora prima.