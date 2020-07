Ancona, trovato ferito alla testa lungo l'autostrada: voleva emigrare agganciato ad un camion

ANCONA - Cercava di emigrare clandestinamente in Italia, ma ha rischiato la vita agganciandosi ad un camion sull'autostrada A14: trovato in gravi condizioni e con un taglio alla tsta nei dintorni del casello di Ancona Nord.

Nnella nottata appena trascorsa – intorno alle 23.15 - una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Fano ha rintracciato un cittadino di origine afgana, ferito sul sedime autostradale . L’uomo , un 27 enne , trovato in pessime condizioni e con un taglio alla testa , dai successivi riscontri è risultato essere un clandestino, feritosi a seguito della caduta da un camion – non rintracciato – al quale lo stesso si sarebbe legato – verosimilmente nel sottoscocca, alle traversine . La corsa – breve - verso un imprecisato luogo più ospitale e sicuro si è fermata all’altezza del Casello Nord di Ancona , ove gli agenti hanno raccolto il clandestino afgano, imbarcatosi dalla Grecia verso l’Italia. L’uomo è stato consegnato all’ufficio stranieri della Questura di Ancona, per i successivi adempimenti.

