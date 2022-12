Ancona, trovato con la cocaina e denaro sospetto: in manette un cinquantenne già noto alla polizia

ANCONA- E' stato arrestato oggi - 23 dicembre - con l'accusa di detenzione e spaccio di droga un uomo di 49 anni, ad Ancona, già noto alle forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE: Si nascondeva in Germania con una condanna per spaccio di droga nelle Marche: arrestato un 37enne

Il controllo

Dopo essere stato controllato all'interno della propria abitazione, gli agenti hanno trovato mezzo etto di cocaina contenuta in un involucro a forma di palla con tanto di materiale utile per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. Allo stesso modo sono stati rinvenuti anche dei contanti sospetti, probabilmente derivanti dall'attività di spaccio. Per l'uomo sono scattate le manette e gli arresti domiciliari