Trovata nell'androne con una ferita in testa Forse è caduta dalle scale

ANCONA – L’hanno trovata in fondo alle scale in gravi condizioni, con una ferita alla testa.Si tratta di un’anziana di 70 anni, soccorsa nell’androne di un condominio in stazione. L’ipotesi è che sia rovinosamente caduta dalle scale, ma non ci sono testimoni del fatto. La donna è stata soccorsa dalla Croce Gialla e portata all’ospedale di Torrette.