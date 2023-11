Ancona, lo trovano disteso su un marciapiede. Impazzisce alla vista dei sanitari e semina il panico in Pronto Soccorso

ANCONA Attimi di tensione nella tarda serata di ieri (11 novembre) nel centro di Ancona, in via Palestro. L'ambulanza della Croce Gialla è intervenuta per soccorrere un uomo, un 57enne, che si trovava disteso su un marciapiede in evidente situazione di difficoltà.

Rabbia e aggressione

L'uomo, una volta soccorso dai sanitari, ha iniziato a rivolgersi aggressivamente menando le mani. A fatica è stato condotto al Pronto Soccorso di Torrette dove, appena arrivato, non ha placato la sua ira. Solo grazie all'intervento dei sanitari e della polizia (presenti due volanti) la situazione è tornata alla normalità.