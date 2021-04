Trova in terra un portafoglio con più di 800 euro e corre a consegnarlo ai vigili urbani

ANCONA - Trova un portafoglio con dentro 815 euro in contanti e lo consegna ai vigili urbani. Protagonista del bel gesto, non da tutti, un 43enne di nazionalità bosniaca che ieri mattina, passeggiando per le vie del centro, ha notato a terra il voluminoso portafogli.

Subito l’ha raccolto per verificare che cosa contenesse e a chi appartenesse. Deve aver sgranato gli occhi quando ha realizzato che al suo interno c’erano parecchi soldi: numerose banconote di diversi tagli per un totale di 815 euro in contanti. Non ci ha pensato due volte. Ha raccolto il portafogli e subito ha raggiunto una pattuglia della polizia locale, impegnata nei controlli del territorio, per consegnarlo. Ora sono in corso le ricerche della persona che l’ha smarrito: si tratta di un uomo d’origine straniera, forse ad Ancona solo di passaggio, stando ai documenti d’identità rinvenuti insieme al denaro.

