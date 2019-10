Ancona, troppi sballati al volante, è allarme. Anziano ubriaco alla guida di un suv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ubriaco già di prima mattina, si mette al volante del suo fuoristrada e viene fermato dai carabinieri: nei guai un pensionato anconetano di 73 anni, trovato con un tasso alcolemico di quasi due volte superiore a quello consentito dalla legge. L’anziano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata immediatamente ritirata.L’uomo è stato bloccato ieri mattina, attorno alle 10, mentre procedeva lungo via Maggini a bordo di un grosso fuoristrada. I militari del Norm gli hanno intimato l’alt per un semplice controllo. Quando l’anziano ha tirato giù il finestrino del veicolo per mostrare patente e libretto di circolazione, ha emanato un inconfondibile odore di alcol. In più è sembrato essere poco lucido, mostrando i chiari sintomi dell’ebbrezza alcolica. Appena sceso dall’auto, i sospetti dei carabinieri si sono sempre di più trasformati in realtà, vedendo il 73enne barcollare e farfugliare parole confuse.A quel punto, è scattato l’accertamento con l’etilometro. Che ha dato esito positivo. Il tasso di alcol rilevato nel sangue è stato pari a 1,31 g/l. L’uomo non avrebbe saputo spiegare ai militari il motivo dello stato di ebbrezza alle 10 di mattina. Forse, una colazione non solo a base di cappuccino e brioche. Per lui è scattata una denuncia e il ritiro della patente. Il fuoristrada è stato affidato a una persona di fiducia. Nei controlli dei carabinieri del comando della Montagnola è incappato anche un romeno di 37 anni residente nel capoluogo dorico. L’uomo è stato bloccato giovedì notte mentre sfrecciava in via Marconi a bordo della sua auto. Anche lui è stato fermato per un controllo e anche lui ha subito lo stesso trattamento del 73enne.Sottoposto all’alcoltest, è emerso un tasso di 2,02 g/l. Durante la serata trascorsa in compagnia degli amici aveva evidentemente esagerato con i drink. Lo straniero è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente di guida gli è stata ritirata.