Torna dalle vacanze e trova la casa devastata dai ladri: bottino magro

ANCONA - La padrona di casa va in vacanza, i ladri mettono a soqquadro l’intero appartamento. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in uno stabile di via Montebello nel centro città, la strada che da via Veneto arriva fino al distretto militare di via Torrioni. A finire nel mirino dei ladri un appartamento la cui proprietaria al momento del furto si trovava fuori città.Sta di fatto che i ladri sono riusciti ad entrare all’interno dell’immobile. Dopo aver rovistato ovunque, i ladruncoli sono riusciti ad afferrare qualche monile in oro e in argento. Un bottino piuttosto magro con gli stessi ladri che hanno ignorato altri oggetti presenti in casa forse più difficili da rimettere in commercio. Nello stabile nessuno si è accorto di nulla anche per il fatto che la porta di accesso all’immobile non presentava dall’esterno nessun tipo di forzatura. Ad accorgersi di quanto era accaduto all’interno dell’immobile è stata proprio la padrona di casa che, una volta tornata al proprio domicilio, si è ritrovato l’appartamento messo sottosopra.