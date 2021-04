Trionfo anconetano con Elena Boari e il barboncino Effe Effe nella finale italiana di agility dog

ANCONA - Una grande soddisfazione. Si sono concluse le finali nazionali di agility dog presso l’ Horses Riviera Resort di Cattolica. A trionfare con i colori dell’Anconagility la dorica Elena Boari (15 anni) che assieme al suo barboncino Effe Effe hanno conquistato un primo posto in agility e un secondo posto in jumping aggiudicandosi così la combinata categoria 300 che la proclama campionessa italiana under 18 di agility dog.

16:12

