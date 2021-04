«Compra la droga da noi o vattene dal Piano»: famiglia rom a processo, chiesti 32 anni di carcere

ANCONA - Trentadue anni di carcere per un intero gruppo familiare. È questa la richiesta inoltrata ieri mattina dal pm Rosario Lioniello per padre, madre e due figli, tutti di origine rom e finiti in manette nel maggio del 2019 nell’ambito di un’inchiesta della Squadra Mobile nata per fermare estorsioni ed episodi di spaccio perpetrati soprattutto nella zona del Piano.

LEGGI ANCHE

Bancarotta e soldi neri a San Marino: sequestro milionario e nove denunciati nella ditta di costruzioni

LEGGI ANCHE

In lacrime per Gianfranco Ciavattini, il re dei fiori: con lui i giardini diventavano autentiche opere d'arte



La procura ha chiesto otto anni di reclusione per ogni componente della famiglia finita sotto accusa, nel corso del processo con rito abbreviato con cui ha scelto di procedere la difesa. I quattro condividono il reato di associazione a delinquere: rivestendo un ruolo diverso – sostiene la procura – ogni componente avrebbe determinato a creare un giro di spaccio, minacciando e aggredendo i consumatori per sollecitare i pagamenti o convincerli ad acquistare le dosi (soprattutto eroina e cocaina) solo da loro. «O prendi la droga da noi, oppure vai via dal Piano»; «Se di denunci, ti ammazziamo davanti ai carabinieri» le minacce perpetrate alle vittime. Sono una decina quelle conteggiate dagli inquirenti. Una sola si è costituita parte civile. Nell’inchiesta sono finite altre otto persone, imputate per detenzione ai fini di spaccio: per un marocchino di 37 anni è stata chiesta una condanna a un anno e mezzo di reclusione. Per un’anconetana di 47 anni è al vaglio il patteggiamento. Per gli altri sei imputati il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. La prossima udienza, con relative sentenze, è stata fissata per l’8 luglio.

A tre componenti della famiglia (genitori e un figlio) viene anche contestato il fatto di aver indotto il vicino di casa ad abbandonare l’appartamento in maniera tale che lo stabile fosse occupato interamente dai parenti del nucleo rom. I quattro familiari sono anche accusati di stalking per aver – dice la procura – tartassato una coppia per farsi consegnare quasi 5mila euro per una presunta fornitura di droga. Nel capo d’imputazione c’è anche il reato di circonvenzione di incapace: padre, madre e figlio avrebbero fatto accedere un finanziamento a una donna con deficit psichici per comprare una tv da 600 euro, poi finita nelle mani della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA