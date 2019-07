Pretende un fascicolo insulta â€‹tutti e poi aggredisce la dirigente

di Fedrica Serfilippi

ANCONA - «È entrato in ufficio pretendendo di fare delle copie a un fascicolo. Poi, ha insultato tutti, dandoci dei delinquenti. Alla fine, mi ha preso per il braccio e strattonata». È la descrizione della bagarre accaduta ieri mattina al secondo piano del tribunale, dove ha sede la cancelleria civile.A raccontarla è la dirigente dell’ufficio, la dottoressa Maria Luisa Cerioni, aggredita verbalmente e poi fisicamente da un utente del palazzo di giustizia, arrivato in corso Mazzini per poter visionare un fascicolo. Per riportare la situazione alla calma e cristallizzare la dinamica dell’episodio sono dovute intervenire due pattuglie delle Volanti, chiamate dal personale della cancelleria. Gli agenti hanno ascoltato le versioni dei fatti e preso i dati delle persone coinvolte nell’accaduto.