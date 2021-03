Fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri in spiaggia, gambiano ne ferisce uno: «Avevo paura, così ho reagito»

ANCONA - Arrivano i carabinieri sulla spiaggia di Falconara, scatta il fuggi fuggi dei presenti. Un ragazzo viene bloccato ma, per sfuggire al controllo, aggredisce i militari e ne manda uno in ospedale. È terminato con un arresto nei confronti di un 24enne del Gambia il controllo operato lunedì pomeriggio dalla Tenenza lungo il litorale falconarese.

I militari si erano recati sulla spiaggia, qualche centinaia di metri prima della stazione venendo da Ancona, nell’ambito delle attività per la verifica della normativa anti Covid ma anche perché in quel punto i residenti avevano segnalato episodi di spaccio.

Il 24enne finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un militare è finito al pronto soccorso di Torrette per una lesione alla spalla. Ne avrà per sette giorni. Il ragazzo, residente a Collemarino, è stato anche sanzionato per essersi spostato da casa senza motivi di necessità. Ieri, il giudice Carlo Cimini ha convalidato l’arresto: il gambiano ha patteggiato quattro mesi di reclusione, pena sospesa, tornando così in libertà. Era difeso dall’avvocato Andrea Marini. «Perché ho fatto resistenza? Avevo paura dei carabinieri» avrebbe detto in aula. Il blitz della Tenenza è scattato attorno alle 18. Sul litorale c’erano diverse persone e vari gruppetti. Il sospetto è che dietro gli assembramenti ci fosse un giro di spaccio. Alla vista delle divise, i presenti si sono sparpagliati velocemente. I carabinieri sono riusciti a bloccare il 24enne. Per identificarlo non è stato facile, dato che il giovane ha resistito in tutte le maniere al controllo, probabilmente anche conscio di poter andare incontro a una sanzione da 400 euro. Alla fine, è stato arrestato. I militari hanno anche sanzionato un ragazzo nigeriano, residente nel capoluogo, che era con il 24enne: anche per lui è scattata la multa anti Covid. Gli operanti hanno perquisito casa del gambiano, dove è stato trovato un piccolo quantitativo di eroina. Il giovane è stato segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti.

