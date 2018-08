Il trenino turistico non riesce a transitare: piazza Stracca multe e proteste dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il trenino turistico non riesce a passare, multate le auto in sosta a piazza Stracca. L’episodio ha riacceso gli animi dei residenti senza garage della zona che da anni lottano quotidianamente per un posto auto. E chiedono un incontro al sindaco e agli assesosri Foresi e Sediari per trovare uan solzuione. «Già ad ottobre 2015 una delegazione di residenti di piazza Stracca e zone limitrofe - si legge nella lettera inviata al Comune - all’indomani degli interventi volti al restringimento delle possibilità di parcheggio (paletti davanti alla Chiesa del Gesù, paletti per delimitare zona dedicata ai vigili del fuoco con idrante, 4 posti da lasciare liberi davanti al Palazzo degli Anziani in occasione dei matrimoni, posti occupati dagli operatori del Comune ed infine, 5 posti riservati a portatori di handicap di cui l’ultimo, da quando è stato rilasciato è stato occupato solo 2 volte, ) aveva invitato l’amministrazione a dare una soluzione alternativa di parcheggio ai non possidenti di garage che rimanevano gli unici esposti ad eventuali multe perché costretti a volte a parcheggiare in modo non sempre ortodosso. La sottrazione di possibilità di parcheggio ai residenti senza prima indicare le alternative - si legge ancora nella lettera - sono di per sé misure autoritarie, volte ad eliminare diritti precedentemente acquisiti».