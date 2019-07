Tre quintali di cozze pescati illegalmente: scattano sequestro e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tre quintali di cozze pescate illegalmente: scattano il sequestro e la maxi multa.La Guardia Costiera di Ancona, ha intercettato al largo del porto di Ancona un’unità da pesca regolarmente iscritta nei registri con a bordo circa 300 chilogrammi di mitili – tipo cozze (Mytilus galloprovincialis) – suddivisi in 15 sacchi, irregolarmente pescati e pronti per essere sbarcati nel porto di Ancona. Al comandante è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per pescare/detenere mitili senza la prevista autorizzazione, nonché si è proceduto al sequestro dell’attrezzo da pesca irregolare – rastrello a mano detto “manina” – e dei 300 chilogrammi di pescato che, rivelatosi vive e vitali, sono state rigettate in mare.